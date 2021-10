El 25 de julio de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la donación del predio al gobierno municipal presidido por la morenista Patricia Durán Reveles, quien recibió las escrituras en mayo de 2020 para crear la primera universidad municipal como alternativa a jóvenes rechazados de otros centros de educación superior.

Rábago recordó: como ayuntamiento hicimos la solicitud de que la UNA entrará en actividades para este año, no para el siguiente, no tendría sentido que lo hubiéramos hecho así. Por alguna razón, que yo creo es error de dedo, en la computadora aparece una entrada en vigencia que no es para este año .

La UNA también requiere de al menos 80 millones de pesos de recursos municipales para financiar la nueva estructura administrativa y para garantizar que no se interrumpan los cursos por el cambio de administración, pues el gobierno de Durán Reveles concluye el 31 de diciembre de este año.

Maximiliano Alexander dijo que el gobierno local enfrenta problemas financieros, embargos a cuentas bancarias, una deuda en litigios que supera los mil millones de pesos y adeudo de sueldos a los trabajadores de la administración pública municipal”.