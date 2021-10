Ariadna Lobo, colaboradora de La Lista, fue testigo de un episodio de violencia en la Suprema Corte deJusticia de la Nación, fue ahí dónde descubrió la vocación para cubrir el acontecer en el sistema judicial con la idea de exponer los sucesos desde una óptica transversal de lo que implica ser mujer en una fuente donde los hombres trajeados son los que predominan y utilizan un lenguaje machista.

La perspectiva de género tiene que estar ahí, nosotras vemos el mundo de otra forma y alguien tiene que explicarle a la audiencia .

Enfrentarse a un hombre ensangrentado fue la primera asignación de trabajo de Mónica Mateos-Vega como reportera de La Jornada. Al final, con la presión sanguínea al máximo nivel por el estrés, su jefe le pronosticó un futuro corto. De esa experiencia han pasado más de 30 años, en los que se ha dedicado a dar cobertura al acontecer cultural.