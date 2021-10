E

n la década de los 20 el mundo de los artistas se sintió en su mayoría abrumado por la emergencia de las industrias de la cultura, es decir, aquellas que reproducen técnicamente las obras de arte. Es el momento en que Artaud escribe: en la radio el único arte posible es la propaganda, pero la propaganda jamás será un arte . A contracorriente, Walter Benjamin intuyó que estas industrias podían contener una posible salida a la producción artística. La cinematografía, la fotografía, la radio, entendidas como espacios de expresión fabular, podían dar cabida bajo condiciones límite a representaciones auráticas. Sabemos que Benjamin, para elaborar su teoría sobre el aura, se basó en una relectura de textos medievales sobre la escritura de la poesía; en particular, la Cábala y los escritos teológicos sobre la inspiratio y el beator spiritus. ¿Pero hay algún elemento esencial del arte que no se sostenga en una conexión teológica? Dentro de los múltiples y nuevos géneros que trajeron consigo las industrias culturales, Benjamin vislumbró al largometraje de ficción como un espacio por excelencia de producción aurática . Una hipótesis audaz, aunque es un hecho que se puede corroborar, una y otra vez, desde que el largometraje es uno de los dispositivos que define la percepción del mundo y de nosotros mismos.

No sé si Chernóbil, la nueva producción de HBO, pertenezca a este rango de obras o es simplemente otra serie entrecruzada por los crucigramas ideológicos de nuestra época. Pero no hay duda de que ha logrado (re)dirigir nuestra mirada hacia una de las mayores amenazas de la actualidad: la energía extraída de los átomos de materia pesada en un reactor nuclear. La serie, que capta una de las tragedias humanas más documentadas e investigadas, escenifica todos y cada uno de los momentos que llevaron a la implosión del núcleo del reactor nuclear de Chernóbil y a su posterior transformación en materia que emitirá radioactividad en los próximos 30 mil años. Filmada en el espíritu de la filmografía de Lars von Trier, en la que la parte ominosa del ser humano no se encuentra en éste, sino en las relaciones que mantiene con sus propias creaciones: el mito del Golem sólo que en pleno siglo XX. La devastación humana provocada por la explosión alcanzó niveles inauditos. El reporte oficial arrojó 31 muertes relacionadas directamente con la implosión y 4 mil más de los afectados por la radiación. Las cifras extraoficiales hablan de miles de muertos y un número de cientos de miles que sufrieron a causa de la radiación. 350 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares. Se requirieron 750 mil gentes para limpiar un área de 30 kilometros cuadrados. Decenas de miles de animales y mascotas fueron sacrificados. Porque se creían radioactivos.