Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 16 de octubre de 2021, p. 12

En México vivimos un momento extraordinario tanto por el problema de la desaparición de personas, como por la violencia, afirmó la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.

En el cierre del simposio internacional de identificación hu-mana, expuso que, en este contexto, falta generar conciencia en las diferentes autoridades del país sobre que la magnitud y complejidad de los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas presenta dificultades concretas. Y se pronunció por que se empiece a hablar de una política pública en materia de identificación con enfo-que masivo.

Aunque se tenga muy buena voluntad por parte de las autoridades, si no se ve de manera colectiva y si no se ve como política pública no se avanza de la forma en que quisiéramos y necesitamos , sostuvo.

De 99%, impunidad en desaparición forzada