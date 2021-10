Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 16 de octubre de 2021, p. 12

La Fundación Friedrich Ebert considera que la reforma laboral implementada en 2019, no trasciende, no perdura o fracasa porque no se establece un nuevo patrón de relaciones de trabajo, no avanzan los sindicatos independientes mientras sobreviven los de simulación, corporativos y de protección del viejo sindicalismo mexicano .

En un estudio sobre el T-MEC y la industria automotriz, consideró que tomará 21 años empatar los salarios de México con los de Estados Unidos y Canadá en el sector.

En este escenario consideró que las organizaciones gremiales en contubernio con las gerencias sólo ejecutan cambios cosméticos que hacen fracasar la voluntad de los trabajadores. Los contratos colectivos siguen siendo los mismos y los salarios se mantienen deprimidos en la industria .

Señaló que en el marco del tratado comercial podría darse la homologación salarial en Estados Unidos de continuar la tendencia al alza en México, como se ha registrado en los tres primeros años del actual gobierno. Es decir, de 4.3 por ciento en este caso.