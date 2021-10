De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de octubre de 2021, p. 6

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró que no dejará ese partido y que estará en la boleta para la elección presidencial de 2024, por lo que puede convertirse en quien continúe el camino que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al país .

Entrevistado en Guerrero, en el contexto de la toma de posesión de Evelyn Salgado como gobernadora, dijo que lucha por democratizar el proceso para designar al candidato presidencial, a fin de que no haya imposición, porque nosotros venimos huyendo de partidos que no permitieron procesos democráticos. Venimos de allá, no regresaremos, pero no queremos que Morena se cierre e imponga candidatos .