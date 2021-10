Fabiola Martínez

Sábado 16 de octubre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dejaría el cargo si en la consulta de revocación de mandato –programada para el año entrante– la mayoría de los ciudadanos así lo decide, incluso si se registrara menos de 40 por ciento de participación, nivel mínimo para la validez del ejercicio.

“Es importante aclarar este proceso. Si la gente dice: ‘No queremos que participe, (no queremos) que continúe el Presidente’, me voy sin ningún problema; es más, aunque no se llegue al 40 por ciento, porque para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo con la ley –que ojalá y eso lo cambiemos después, para reducir el porcentaje– tiene que participar el 40 por ciento de los ciudadanos, porque si participa 39 por ciento, ya no tiene carácter vinculatorio, es decir, ya no es legal”, explicó.

El mandatario subrayó que se iría incluso si vota menos del margen legal porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política, la cual la otorga el pueblo, pues el poder dimana del pueblo .

En la conferencia matutina de ayer, dijo a la oposición que no hace falta estar insultando porque su postura puede ser expuesta en la consulta de 2022, pero ahora es increíble, surrealista, que los conservadores no quieran la consulta, aunque venían organizándose para que yo me fuera .

El Presidente recalcó que no se debe tener miedo al pueblo porque su voz es la voz de Dios y de la historia , de ahí que las actitudes contrarias y de simulación de sus adversarios son sólo politiquería.