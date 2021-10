Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de octubre de 2021, p. 21

Chilpancingo, Gro., La morenista Evelyn Salgado Pineda rindió protesta ayer como gobernadora constitucional del estado de Guerrero para el periodo del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2027. Anunció que el eje central de su gobierno será el combate frontal a la corrupción, tope donde tope , la liberación de los presos de conciencia en la entidad y el acompañamiento a los familiares de desaparecidos , para quienes usaremos los recursos del estado para encontrarlos .

Se comprometió a que no se repetirá un hecho como el de la de-saparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En su discurso de casi una hora, durante el cual fue interrumpida con aplausos varias veces, Salgado Pineda dijo que el llamado es a una revolución pacífica, con los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Se combatirá la corrupción a fondo .

A las 12:47 horas, Evelyn Salgado asumió como la primera gobernadora de la entidad suriana, en presencia de la presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, Flor Añorve Ocampo, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis,

La política guerrerense recordó que recientemente presentó Los sentimientos del pueblo guerrerense, que recogen las propuestas de su gobierno y el sentir de la gente de las ocho regiones del estado y “que se materializó con la contribución de miles de guerrerenses que participaron en los foros de consulta ciudadana Transformando Guerrero.

“El compromiso de este gobierno es y será acabar de raíz con la corrupción, promover la transparencia, respetar los derechos humanos, favorecer el crecimiento económico, otorgar servicios de calidad, priorizar la participación social, la legalidad y la rendición de cuentas.