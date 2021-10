E

n mi entrega anterior comencé a eslabonar las distintas fuentes que confluyen en la construcción de lo que llamé la narrativa de El Peje.

Cómo se construye. Esta narrativa se va configurando a lo largo de décadas –quizás el punto de arranque es la escisión de la Corriente Democrática del PRI en 1987–, a partir de cuatro vertientes discursivas. La primera abreva en las diversas y contradictorias versiones de la ideología de la Revolución Méxicana, pero la elaboración más emparentada con AMLO la sitúo en el discurso de Guaymas del Presidente Adolfo López Mateos de 1961.

Los brigadistas. La segunda vertiente discursiva proviene del movimiento estudiantil de 1968 recuperada por buena parte de los movimientos sociales de los años 70 y 80.

Valores. La tercera vertiente proviene de la transformación de la estructura de valores de los mexicanos a partir de los años 80 y 90, muy vinculada al papel de las clases medias.