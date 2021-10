Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 16 de octubre de 2021, p. 15

Los proyectos de generación de energía derivados de la reforma energética del sexenio pasado no fueron realizados en todos los casos con inversiones que llegaran a México, sino que fueron financiados, para desplazar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la banca de desarrollo –instituciones públicas–, con recursos de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) y la banca comercial, dijo Manuel Bartlett Díaz, director general de la empresa .

En conferencia de prensa, el funcionario consideró este viernes que la reforma eléctrica impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto está llena de marrullerías , pues el objetivo era desaparecer a la CFE.

Detalló que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) aportó 33 por ciento de los montos para financiar 64 proyectos privados en el sector eléctrico. Nacional Financiera (Nafinsa) destinó 50 por ciento para otros y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 37 por ciento.

“El financiamiento de las empresas que llegaron a desplazar a la CFE, organizados en monopolios privados, fue pagado por la banca de desarrollo, no hubo inversión privada.

Usaron el dinero de las Afores para financiar a estas empresas. Entonces cuando hablan de que no va a venir capital extranjero, pues no es cierto porque el capital mexicano estuvo muy presente en esos proyectos , destacó.

Subrayó que las empresas privadas generan 62 por ciento de la energía en el país, pero sólo bajo las figuras de productores independiente de energía (PIE) y autoabasto, dos instrumentos de atraco, de robo , porque CFE tiene que pagar incentivos, producen 43 por ciento de la energía.

Son empresas que no pagan y no quieren pagar, claro que van a defender que no es cierto, porque no quieren pagar.