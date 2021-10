E

n uno de sus libros − Excitable speech. A politics of the performance (1997)−, Judith Butler, buscando una teoría más amplia de la performatividad del lenguaje político que es a la vez definido por el contexto social y capaz de romperlo abriendo una suerte de brechas −o fisuras (J. Derrida)− para la acción política y analizando las maneras en las que las palabras que hieren y agreden amenazan directamente a nuestros cuerpos incitando a la violencia, subraya que los enunciados violentos no son cuestión de opinión : el lenguaje represivo ES violencia (T. Morrison). No obstante acaba argumentando que la defensa de los grupos vulnerables a través de la censura (el Estado) puede tener efectos adversos: la prohibición de cierto tipo de lenguaje impide una contestación efectiva por parte de los agredidos, cerrando el campo de la crítica e imposibilitando una respuesta política (pp. 77 y 78).

Buen ejemplo de esto −extremo, pero ilustrativo y no mencionado por Butler− es el negacionismo del Holocausto.

En The meaning of Hitler (2021), documental que disecciona el potencial cultural sin fin del nazismo sobre todo en tiempos del auge del nacionalismo, de la extrema derecha y de figuras como Trump −que según a la propia Butler encarnaba una nueva forma del fascismo (bit.ly/3mSyF38) algo reflejado en su lenguaje vejatorio e incitación a la violencia −Charlottesville, Capitolio−, y que en sus últimas semanas le recordaba incluso a Hitler en el búnker (bit.ly/30oyVj0)− podemos ver a David Irving, uno de los principales negacionstas, filmado sin darse cuenta durante un tour por el antiguo campo de exterminación en Treblinka, haciendo chistes antisemitas: los judíos murieron porque no sabían trabajar: lo único para que eran buenos, era firmar cheques, jeje , etcétera.

La crueldad −del antisemitismo, de la islamofobia, del racismo, del sexismo y de otras formas de discriminación− está, para empezar, en el lenguaje.