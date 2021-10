Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de octubre de 2021, p. 12

Una de las pruebas centrales para determinar si Ricardo Anaya Cortés estuvo presente en la Cámara de Diputados en agosto de 2014, cuando según Emilio Lozoya Austin le envió 6.8 millones de pesos al estacionamiento del recinto parlamentario como parte de los sobornos de Odebrecht, no existe.

La mesa directiva responderá tanto a Ricardo Anaya como a la Fiscalía General de la República que el video de los días en que Anaya habría estado en San Lázaro ese mes no está disponible, porque el sistema de videovigilancia del recinto sólo tiene capacidad para almacenar los archivos 20 días, dijo el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna.

Después de ese lapso, se borran, añadió.

En información publicada por La Jornada con la declaración ministerial de Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que entregó el dinero durante una reunión en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, con el cual Anaya apoyaría sus aspiraciones para ser gobernador en Querétaro.

Incluso, el ex funcionario sostiene que la actitud de los panistas para obtener recursos era brutal, pues varios de ellos buscaban financiar las campañas políticas para ser gobernadores de sus respectivos estados. Según el ex director de Pemex, habría entregado aquella cantidad al ex candidato presidencial blanquiazul por su voto y el de los diputados panistas en favor de la reforma constitucional en materia energética, impulsada por Enrique Peña Nieto.