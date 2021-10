Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 15 de octubre de 2021, p. 10

El diputado y cantante de la Banda Jerez, Marco Flores Sánchez (Morena) dijo que, así como con su voto y el de más de 390 mil electores y la música regional que él representa, mi compadre David Monreal Ávila ganó la gubernatura de Zacatecas, en 2024 Ricardo Monreal va a ser presidente, vamos a ayudarle desde ahorita mismo .

En una declaración para abundar en su postura del martes en la Comisión de Cultura, cuando afirmó que la cultura debe enfocarse en lo que deja dinero, este jueves insistió: