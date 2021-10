Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de octubre de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en los próximos días invitará a participar en su gobierno a servidores públicos, ex gobernadores y dirigentes de distintas fuerzas políticas, y también a ciudadanos sin partido.

En torno a ese anuncio, reconoció el trabajo del mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, quien ayer culminó su administración.

También, exaltó que México va a ser, ¡ya lo es! , ejemplo en el mundo para anular el sistema neoliberal, porque no nos endeudamos y nos estamos recuperando; hay crecimiento, bienestar, estabilidad política, gobernabilidad, finanzas públicas estables y no hay devaluación . Dijo que el modelo es sencillo: cero corrupción, cero impunidad, austeridad, honestidad y combate a la desigualdad social , y así lo expondrá en la ONU, subrayó.

Al escuchar una pregunta sobre su percepción del país ante el mundo, añadió: claro que va a ser ejemplo, ya lo es. No nos endeudamos, como lo hicieron la mayoría de los países después de la pandemia o para enfrentar la crisis económica que auspició; nos estamos recuperando más pronto que otros países; hay crecimiento, pero también bienestar; no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad; tenemos finanzas públicas estables, no hay devaluación. En fin, vamos bien. Sí funciona nuestro modelo y es sencillo de aplicar, para eso voy a la ONU; es una fórmula muy sencilla.

–¿Se podría exportar? –se le insistió.

–Sí. Aplica en todo el mundo, es cero corrupción, cero impunidad, austeridad, honestidad y combate a la desigualdad social, y eso se puede. Y voy a tener más tiempo, si así lo decide la gente, si termino a finales de septiembre de 2024, y como el equipo en el que estoy está bateando y está sacando carreras, y si estamos en el cuarto inning (entrada) me van a tocar como tres turnos más, o sea, que voy a tener tiempo de macanear más.