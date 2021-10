Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 15 de octubre de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la orden de un juez de aplicar la vacuna contra el Covid-19 a menores no es cosa juzgada. El gobierno federal llevará el asunto a instancias superiores porque el interés particular o de grupo no puede definir una política pública, advirtió.

“Entonces, ¿para qué es el Estado y para qué es el estado de bienestar?, expuso.

Destacó la ausencia –hasta el momento– de aval médico internacional para vacunar a niños y adolescentes, por lo cual aplicarla podría significar un daño. Tenemos que esperarnos , subrayó.

En la conferencia de prensa matutina de ayer se le preguntó sobre el fallo de un juzgado federal con sede en Naucalpan que otorgó amparo para la vacunación de una menor y, a la vez, hizo extensiva la orden para todos los pequeños.

El Presidente consideró un despropósito divulgar que ese amparo significa una orden definitiva.

“Legalmente esto se va a respetar, pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar... (El amparo) no implica ‘a ver, ya paramos la vacunación, todas las vacunas, y vamos a atender esto’. No es así, porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada, no está terminado el proceso”, atajó.

En el caso de que el asunto se vuelva definitivo no habría problema para adquirir dosis con Pfizer, dijo.

A la par, indicó, se abrió el registro para la vacunación de menores que padezcan enfermedades y se ha cumplido puntualmente con la aplicación derivada de resoluciones judiciales.