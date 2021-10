García Pineda señaló que en la industria de la construcción la figura de la subcontratación sigue siendo un problema, porque no se sabe quién contrata, quién paga y quién es el dirigente sindical.

El conflicto en la refinería de Dos Bocas se originó porque no hay transparencia en la estructura al no estar definido quién es el patrón ni quiénes son los dirigentes sindicales, por lo que es tarea de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ir a puerta de fábrica para mediar el problema, dijo Anselmo García Pineda, especialista en temas sindicales.

Apuntó que la contratista es la que posee el contrato madre, pero no se hace responsable de todos los obreros, pues se lo da a otras empresas para contar con montadores, ajustadores, carpinteros, etcétera. Cuando el contrato llega hasta abajo ya recortaron 60 por ciento del presupuesto que tenía , destacó.

La cuota sindical, dijo, es inversamente proporcional, pues entre más baja el salario, más sube, y los sindicatos se están llevando 2 por ciento del contrato colectivo.

Señaló que es posible que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador no esté enterado de lo que realmente sucede, porque el proyecto lo llevan otras dependencias, como la Secretaría de Energía (Sener).

Mencionó que no existe libertad de negociación, democracia sindical ni una autoridad que esté dirigiendo la transición laboral en Dos Bocas, como debería hacerse tras la reforma de 2019.

Insistió en que los salarios no son el problema, sino la falta de transparencia, porque no se sabe quién es el patrón, no se sabe quienes son los representantes, ni quién paga la nómina.