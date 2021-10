Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de octubre de 2021, p. 3

El pleito por la titularidad del contrato con ICA es entre las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que buscan tener injerencia y administrar esa relación laboral, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que la historia de los sindicatos donde se promovían los grupos de guardias blancas, golpeadores y la venta de huachicol ya no existe. Espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado; pido a los dirigentes que ayuden, y a los trabajadores, que no se dejen manipular ni utilizar; si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos .

En Palacio Nacional no se afectará la construcción de la refinería, aseguró, e incluso puso fecha a su apertura: “la vamos a inaugurar el 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca, como homenaje a la cultura madre”.

Al abordar el conflcito entre organizaciones sindicales, descartó que derive de alguna falta laboral, pues a los trabajadores se les pagan salarios y prestaciones justas.

“Es el pleito por la titularidad del contrato y algunos lo pusieron en duda. Las empresas (este caso ICA) establecen relación con los gremios, firman contratos, pero hay otros que también quieren tener esos contratos. Creo que aquí es la CTM y uno nuevo que se llama Catem.

Y también minimizó la versión de alguna intromisión foránea: “no creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México. No, no, aunque no les gusta mucho a quienes las venden que produzcamos nuestras gasolinas porque ellos dejan de hacer el negocio; pero no es por ahí.”