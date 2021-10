C

uando Emilio Lozoya fue extraditado (17 de julio de 2020) lo primero que informó la Fiscalía General de la República fue que del avión que lo depositó en México el ex funcionario iría directo al Reclusorio Norte, en donde un juez de control le notificaría oficialmente los cargos que le imputaban (operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público) y, acto seguido, sería enchiquerado. En los hechos el ex director de Petróleos Mexicanos fue hospedado en un hospital de lujo del sur de la Ciudad de México (el viejo truco de problemas de salud , por mucho que la autoridad española certificó que el indiciado estaba sano) y de allí se fue tan campante a su domicilio particular. Es la fecha que no ha pisado cárcel alguna.

Transcurridos 15 meses, Lozoya sigue libre, arropado en su condición –según dicen– de testigo colaborador , y la Fiscalía General de la República sigue sin dar pie con bola, mientras el juez que lleva el caso (el que supuestamente lo encarcelaría al bajar del avión) ha pospuesto, una y otra vez, la audiencia definitiva del imputado, sin reclamo alguna de la FGR. Ahora dicen que será, si Lozoya no decide otra cosa, el próximo 19 de noviembre. Entonces, ¿tortuguismo o connivencia?

Lo anterior, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado siete querellas contra Emilio Lozoya: una por la empresa Yacani, otra por Tochos Holding, una más por los 1.5 millones recibidos de OHL, otra por contratos simulados entre Pemex Exploración y Producción y la Universidad Popular de la Chontalpa, dos por Odebrecht y una por Altos Hornos de México (la del mafioso Alonso Ancira); este último es el único caso judicializado por parte de la FGR y se siguen encontrando más hebras de flujos de dinero ilícitos alrededor del ex director de Pemex, por lo que podrían acumularse más denuncias ( La Jornada, Dora Villanueva y Roberto González Amador).