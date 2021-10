E

n términos políticos, el Informe de Resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no es favorable para la administración que encabezó Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Relaciones Exteriores y una de las dos cartas presidenciables más exhibidas.

El colapso en un tramo de la línea 12 del Metro, con saldo de 26 personas muertas, se debió fundamentalmente a errores de construcción (es decir, cometidos durante el lapso marcelista capitalino), por lo cual ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño .

Estos señalamientos específicos fueron pronunciados no por la fiscal, Ernestina Godoy, sino por el vocero Ulises Lara, en una conferencia de prensa que cuidó no mencionar nombres de empresas, funcionarios o técnicos susceptibles de ser responsabilizados de estos hechos. Sabido es que el Grupo Carso, de Carlos Slim, ha negociado en Palacio Nacional términos de reparación material, y la fiscalía, que forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, aunque teóricamente sea autónoma, tampoco mencionó al ex jefe capitalino o a algún ex servidor público en particular.

El tono del Informe de Resultados pareciera propicio para privilegiar entendimientos que pongan a salvo a personajes de élite y aterricen responsabilidades penales en inferiores niveles políticos y empresariales. Pero, en la no por temprana menos áspera lucha por la sucesión 2024, los papeles de la Fiscalía pro Claudia podrían tener efectos futuros. A menos que la hasta ahora consentida haya propiciado o permitido un golpe técnico y judicial no autorizado por la superioridad.

No ayuda a la regeneración del oficio diplomático que sus principales plazas sean ocupadas en función de maniobras o pagos de tipo político o partidista. Aun cuando es entendible que una franja reducida de esos nombramientos pudieran obedecer a juiciosos y aceptables cálculos o equilibrios netamente políticos, durante los periodos de dominio del priísmo y el panismo se criticó que el servicio exterior mexicano fuera invadido por políticos destripados, disfrazadamente exiliados o abiertamente premiados por servicios al gobernante federal en turno.