Algunos integrantes de la junta (las minutas no identifican por nombre los comentarios de cada uno) agregaron presiones de costos y una depreciación cambiaria.

La mayoría señaló que las expectativas de los indicadores general y subyacente para 2021 y 2022 volvieron a incrementarse.

Voto disidente

En la sesión del 29 de septiembre Alejandro Díaz de León, gobernador del BdeM, así como los subgobernadores Irene Espinosa, Galia Borja y Jonathan Heath votaron por incrementar la tasa, mientras Gerardo Esquivel lo hizo por mantenerla sin movimiento.

En su argumentación, Esquivel señala que aumentar la tasa de interés en esta coyuntura es inefectivo e ineficiente.

Dijo que es inefectivo porque no resuelve los factores que originan las presiones inflacionarias: aumento en precios internacionales de los insumos y disrupciones en las cadenas de suministro; ineficiente, porque podría afectar a la economía en varias dimensiones: consumo, inversión, crédito y finanzas públicas.

También dijo que aumentos continuos podrían interpretarse como señales de que la inflación tiene un carácter permanente.