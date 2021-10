Fabiola Martínez y Roberto Garduño

El gobierno federal mantendrá la ortodoxia en el manejo de las finanzas, por lo cual no adoptará mecanismos nuevos, como las criptomonedas, ni adquirirá más deuda, subrayó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa se le preguntó de la proveeduría de la compañía Kosmos, de la familia Landsmanas Dymensztejn, en el servicio de alimentos a la Guardia Nacional y en los reclusorios federales, el corporativo fue mencionado en los Papeles de Pandora, y señalado de gozar de privilegios como contratistas de la administración federal en los pasados tres sexenios.

El mandatario respondió: pues se tiene que investigar ; dijo que pedirá a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informe sobre estos contratos.

En cuanto a los Papeles de Pandora –la extracción de capitales y posible evasión fiscal– dijo que es lamentable que México tenga 3 mil contribuyentes en ese panorama (de empresas offshore en busca de países con regulaciones más flexibles), por lo cual es necesario investigar al respecto.

Yo no sé cuántas de esas empresas tienen contratos con el gobierno nuestro, hay que revisar, nada más. Ojalá y ya no haya esa fuga de capital que, aunque sea legal, no es ética , señaló.

La Jornada publicó el 29 de septiembre un reporte acerca de los alcances del corporativo Kosmos el cual de 2019 a 2021 recibió del gobierno federal al menos mil 421 millones de pesos por 74 contratos, más de la mitad de ellos por adjudicación directa.

En medio de su exposición sobre cómo reforzar la recaudación fiscal, confirmó que a finales de año el erario recibirá 10 mil millones de pesos como gravamen por la fusión Univisión-Televisa.