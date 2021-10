Hago lo que es mejor para mí. Conozco las consecuencias que hay aquí, y si eso significa que me juzgan y me demonizan por ello, es lo que hay , sostuvo el jugador.

Los Nets decidieron el martes que Irving no se uniría al plantel porque no puede disputar los juegos en casa, ya que una norma de Nueva York requiere que los atletas profesionales de los equipos de la ciudad estén vacunados para entrenar o jugar en recintos públicos.

De no poder disputar ningún juego de la próxima campaña, podría perder más de 17 millones de dólares de sueldo, según apuntó el portal Espn.

Una vez más, voy a repetirlo. Esto no es por los Nets, no es por la organización, no es por la NBA, no es política , destacó. Es por la libertad de lo que quiero hacer , añadió.

De acuerdo con fuentes de la Liga, más de 95 por ciento de los jugadores ya recibieron al me-nos una vacuna contra el virus.

La temporada 75 de la NBA comenzará el 19 de octubre con un calendario normal de 82 partidos, después de dos años atípicos en los que debieron acortar el número de duelos debido a la situación epidemiológica.