Los ritmos latinoamericanos, además del jazz, el funk, se reúnen en nuestra producción discográfica que sigue en proceso de grabación y cuyo lenguaje es compartido (no me gusta llamarle fusión).

“Es la primera vez que me presento con mi cuarteto e interpretaremos algunas piezas de mi primer disco Migrar, articulado por 11 canciones, producido por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales ( SACP, antes Fondo Nacional para la Cultura y las Artes).

La agrupación se integra por Jorge Cortés (bajo-dirección musical), Juampi Martínez (teclados), Aníbal G. Saint-Charles (multipercusión) y Stephanie Delgado (compositora y vocalista).

Para Delgado, ganadora del programa jóvenes creadores del SACPC, fue prioridad emparentar los ritmos tradicionales con temáticas actuales y políticos.

“Mis letras aluden a la transexualidad, a la búsqueda de los desa-parecidos, a la lucha feminista, a la memoria, al amor. La música tradicional me ha ayudado a impregnarme de las personas que me rodean, por esa razón, mis letras no sólo son auto-referenciales.

El cuarteto se presenta hoy en el centro cultural Raíces (Plutarco Elías Calles 1810, colonia Banjidal, alcaldía Iztapalapa). El costo del boleto en ambas modalidades, virtual o presencial, es de 150 pesos.