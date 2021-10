Fabiola Palapa Quijas y Carlos García

Reportera y Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de octubre de 2021, p. 3

El segundo día del Festival Internacional Cervantino (FIC), este jueves, transcurrió de manera cotidiana en la capital de Guanajuato. La pandemia inhibe la asistencia de turistas, periodistas y público del encuentro.

Las calles de la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, no lucieron mayor afluencia de transeúntes, sólo se veía a los turistas habituales y residentes.

Para acreditar a reporteros, los organizadores del Cervantino solicitaron un examen negativo de Covid-19. Me acredité, pero no me voy hacer la prueba de Covid, este año no voy a cubrir el Cervantino , lamentó un reportero de un portal local.