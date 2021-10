E

l 7 de octubre, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, formuló la declaración más enfática y acertada sobre la vacunación para Covid-19, quizá el tema más polémico entre los muy diversos que se relacionan con la pandemia. Conviene reproducirla verbatim:

Si permitimos que la actual situación continúe y el virus se propague como incendio, existe el riesgo de que un día, que puede venir muy pronto, surja otra variante, no la delta, sino otras variantes capaces de resistir las vacunas. Así, todo el esfuerzo de los países desarrollados para vacunar una, dos o tres veces a toda su población, ese enorme esfuerzo, se vendrá abajo y las personas dejarán de estar protegidas. Por tanto, no asegurar una distribución equitativa de las vacunas no sólo es cuestión de ser inmoral, es también cuestión de ser estúpido .

Esta declaración lapidaria se dio en el contexto del anuncio de una Estrategia Global de Vacunación que tiene por objetivo más inmediato alcanzar a 40 por ciento de la población mundial antes del fin de año y escalar esa proporción a 70 por ciento en junio de 2022. “La estrategia –señaló Guterres– supone un camino coordinado y creíble para acabar con la pandemia en todas partes y en beneficio de todos.” (Véase el boletín de la ONU en https://news.un.org/es/story/2021/10/1498032.) Parece en extremo difícil alcanzar metas tan ambiciosas sin un esfuerzo mayúsculo aun no diseñado.

Para principios de octubre cerca de un tercio (31 por ciento) de la población mundial había recibido el esquema completo de vacunación. Esta proporción dista mucho de ser representativa: los países de ingreso medio y alto han usado tres cuartas partes del total de vacunas producidas a la fecha, mientras los países de bajo ingreso han recibido apenas una de cada 100 inmunizaciones. En África, por ejemplo, la población vacunada no alcanza a 5 por ciento. Otros 56 países en desarrollo, de bajo o medio ingreso, se sitúan por debajo de la cota de 10 por ciento.