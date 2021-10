Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 14 de octubre de 2021, p. 16

Ante el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, representantes de sindicatos independientes, entre ellos el Nacional Minero, expusieron que la reforma laboral no se está cumpliendo a cabalidad por la resistencia de grandes centrales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y por la lentitud de las autoridades laborales para emitir sus fallos, lo que impiden avanzar en democratización y libertad sindicales.

En entrevista con La Jornada, la líder minera Imelda Jiménez señaló que en el encuentro sostenido ayer se habló en términos generales de la nueva reforma en la materia, pero pusimos sobre la mesa que no sólo quedara en papel , sino que se respetara la libertad sindical que también establece el capítulo laboral del T-MEC.

Expuso que Salazar se interesó por el panorama laboral en México, sobre todo por los avances en los procesos de legitimación de contratos colectivos y la libertad sindical. Lo que él quería era escuchar la voz de los trabajadores .