Como parte de la miscelánea de temas que los legisladores abordaron, adelantó que en breve presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la desaparecida Policía Federal que contrataron el programa Pegasus y lo utilizaron para espionaje político y no para combatir el crimen organizado.

Y no se me ha hecho caso, de ella hubo una actitud evasiva y no se ha producido respuesta alguna hasta el momento. No se ha corregido la corrupción, ni se ha sancionado o amonestado a nadie y continúan tan campantes, corrompiendo al servicio público , reprochó.

Incluso pidió mano dura a esos funcionarios, para no darle argumentos a la oposición. No tenga miedo, actúe para limpiar el servicio de corruptos , le pidió al secretario.

En respuesta, Salcedo Aquino sostuvo que el combate a la corrupción en este gobierno es real, muy concreto , en contraste con otras administraciones donde la inercia era hacia una mayor corrupción e impunidad .

Informó que analizan 79 denuncias por presuntas faltas administrativas de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, de los cuales 75 están bajo investigación por incumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales, conflictos de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos.

También se refirió a otro de los programas prioritarios del gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, a pregunta de diputados de MC.

Manifestó que existen 102 expedientes radicados por posibles faltas administrativas relacionadas con la operación del programa, pero acotó que hasta ahora sólo se ha detectado una desviación de 0.3 por ciento de los recursos.

Asimismo, Salcedo Aquino afirmó que México avanzó 25 puntos en percepción de confianza en el gobierno federal y citó que, por casos de corrupción en licitaciones y obras, se han sancionado a 165 empresas y proveedores, con multas por 154 millones de pesos, así como a 2 mil 647 funcionarios públicos, y de éstos se han aplicado 219 penas por 3 mil 658 millones de pesos.