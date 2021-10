Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 14 de octubre de 2021, p. 12

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por la apertura de la frontera con Estados Unidos a partir del 1º de noviembre, y adjudicó la decisión de Washington a la cobertura de vacunación anti-Covid en México.

Como parte de la estrategia nacional, 75 por ciento de la población mexicana ha sido vacunada, incluidos 3.7 millones de residentes en 45 municipios fronterizos, quienes recibieron productos de las marcas Pfizer y Janssen. En total, el país ha recibido hasta ahora 123.9 millones de dosis y se ha inyectado el biológico a 67.3 millones de personas; este martes lo recibieron más de un millón de adultos.

Consciente de que el pase a Estados Unidos será para personas vacunadas con biológicos aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mandatario exigió a esa instancia agilizar la autorización a todas las marcas utilizadas en el mundo, las cuales han demostrado ser eficaces frente al Covid y que no causan daño a la población.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador demandó a la OMS actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia .