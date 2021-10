–No sé qué hayan utilizado, lo único que sé es que la policía estatal nos ayudó a contenerlos porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir.

Minutos antes de la una de la tarde se le preguntó en breve entrevista sobre los reportes de heridos, de personas vestidas con overoles. Al respecto, la funcionaria sostuvo en principio que no había heridos, aunque luego informó que eran tres, no graves.

Puntualizó que dentro de la refinería hay elementos de la Guardia Nacional y de la Marina, frente a 10, 12 personas que con violencia, provocaciones, intentaban ahí tener una diferencia con el sindicato que está laborando .

Subrayó que todos los trabajadores de esta construcción tienen condiciones laborales acordes con la ley. Hace unos días fue una brigada de Salud a poner la vacuna contra el Covid-19, y ella personalmente ha cuidado que las condiciones laborales sean las adecuadas.

Pero son 10 personas que están con esto y que no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas en el país, es una obra que va bastante bien. Es un pleito entre líderes , aunque luego rectificó que lo de ayer había sido un problema de 300 o 200 personas.

Por su parte, Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, manifestó que el gobierno federal no está por la represión ni por el uso de la fuerza pública contra la gente.

El ex presidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter que se respeten los derechos de los trabajadores en la refinería de mi compadre. Hipocresía, incongruencia. Fariseos.

Nahle García contestó la publicación de forma irónica con la imagen de una barda perimetral de lo que iba a ser la refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, y con el esbozo de una instalaciones, pues la edificación planta se canceló en ese sexenio.

¿Será que usted Felipe Calderón se refiere a esta refinería en Tula? , dijo la funcionaria.

(Con información de Alejandro Alegría)