Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de octubre de 2021, p. 4

En la refinería de Dos Bocas se buscará un acuerdo, porque la trifulca se generó de un paro momentáneo, pues se están disputando la titularidad del contrato colectivo con la constructora ICA, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia apuntó a los líderes sindicales a los que recomendó que se porten bien .

Ayer, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional se le preguntó sobre la confrontación, y abundó conocedor de lo que sucedía ahí la víspera, “sí, es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos, o sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro gremio que le está compitiendo al que tiene el acuerdo con ICA y por eso ayer hubo un paro parcial.