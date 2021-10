R

esulta que Miguel Ángel Vásquez Reyes, recién excarcelado y ahora recluido en su domicilio como testigo protegido, no ha redituado, cuando menos eso parece, lo que las autoridades judiciales de la ciudad pretendían.

Según se ha empezado a decir en la propia Fiscalía General de Justicia, no está clara la forma ni los motivos por los que se encuentra fuera del reclusorio, pues al parecer las promesas que supuestamente ofreció no tienen ningún sustento.

Para ser más claros, sus dichos no tienen ninguna posibilidad de ser sustentados con pruebas reales. La idea de que el ex funcionario engañó a la Fiscalía, o de que ésta se ha dejado engañar, crece peligrosamente a diario y eso ya preocupa en otros ámbitos de los gobiernos local y federal.

Todo lo que hemos dicho arriba tiene como base el silencio con el que se han cubierto las actuaciones y las declaraciones de Vásquez Reyes, a quien en abril pasado se le vinculó a proceso por un desfalco en el erario por 266 millones de pesos, más o menos, aunque también pesa en su contra otro delito luego de adjudicar en 2017 un contrato por prestación de servicios de 290 millones de pesos y de simular la creación de cuando menos tres empresas para recuperar el impuesto sobre la renta como participación federal para desviar 986 millones de pesos.

La oferta que se hizo para que quien fungió como subsecretario de Administración y Capital Humano, durante el gobierno local anterior, era la de proporcionar información que permitiera enderezar algunas denuncias en contra de ex funcionarios de la administración capitalina, y aunque se ha dicho que ya ha dado algunos datos importantes, todavía no se sabe si tienen algún sustento documental, por ejemplo, o si sólo se trata del blablablá que no lleva a ningún lado.