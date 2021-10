L

a persona más cercana al corazón de Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador para cederle el departamento que ocupan en Palacio Nacional, en tres años más, sin duda es Claudia Sheinbaum. Pero no es la única aspirante. Marcelo Ebrard es un realizador formidable, lo mismo rescata a Evo Morales que consigue vacunas en todo el mundo y suaviza relaciones con dos personajes tan disímbolos como Trump y Biden. López Obrador dijo que no tiene candidato ni candidata –para decirlo metafóricamente, no ha salido humo blanco del balcón principal que da al zócalo–. La selección se hará por medio de encuestas, como ordenan los estatutos de Morena. Tanto Claudia como Marcelo expresaron ayer que están de acuerdo con el procedimiento. Todavía no habría que descontar a Tatiana Clouthier, la coordinadora general de la campaña que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel. Los signos de mejoría de la economía hacen lucir su trabajo. ¿Y Ricardo Monreal? Hará sus propias encuestas… por separado.

Doble regalo