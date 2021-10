La presidenta municipal Mayén González aseguró en redes sociales que en Villa Alpina no hay uso de suelo habitacional y por tanto no se puede construir absolutamente nada, es un área natural protegida y haremos todo lo necesario para evitar a toda costa alguna construcción, quien esté haciendo esto sepa que no podrá seguir con su plan .

La edil ordenó detener los trabajos y colocar sellos de suspensión en el área de las obras; sin embargo, el ordenamiento legal no fue respetado y las labores para acondicionar las tierras siguen adelante para ampliar el fraccionamiento Residencial Campestre Villa Alpina.

La delegación de la Conafor en el estado de México reconoce la existencia del ajolote de montaña en Jilotzingo. Incluso, el 28 de julio de 2018 el organismo asignó 3.9 millones de pesos para la conservación de la especie, identificada con el nombre científico Ambystoma altamirani, como se documenta en el comunicado disponible en la dirección electrónica https://www.gob.mx/conafor/prensa/apoya-conafor-habitat-del-ajolote-en-el-edomex.

Por lo pronto, ante la necesidad de defender a los bosques, al agua y a la tierra, el pasado fin de semana conformaron un frente común el comisariado de bienes comunales y el ejido de San Luis Ayucan; el Comité Autónomo de Agua Potable y la delegación municipal con sede en la localidad; la organización Paso @ Paso, con representantes de la administración municipal.