Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 14 de octubre de 2021, p. 24

Las fusiones en la industria de los Fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras) en México empiezan a calentar motores, con la primera integración entre Fibra Plus y Fibra HD.

Este 14 de octubre concluye el plazo de la oferta pública de adquisición (OPA) que Fibra Plus lanzó para hacerse de la totalidad del capital social en circulación de Fibra HD en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En entrevista con La Jornada, Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, afirma que todas las compañías son susceptibles de generar eficiencias y crear combinaciones. No me impresionaría que esta fuera la primera de más oportunidades de integración que se puedan dar en el mercado de Fibras, tras 10 años de historia en México .

Tomé explica que la pandemia provocó un cambio transitorio en la ocupación de los inmuebles en el tiempo y un cambio permanente de uso de los mismos, por lo que los portafolios tienen que rotarse y hacerlos eficientes, de ahí que los portafolios de Fibra HD son ideales para lograr eficiencia y crecimiento.

Precisa que el valor de los inmuebles de la compañía fusionada la llevarían a ser el séptimo Fibra en México por escala, ya que su valor total sería 15 mil 722 millones de pesos.