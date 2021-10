Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de octubre de 2021, p. 20

La iniciativa de reforma energética propuesta por el Ejecutivo no contraviene el T-MEC, al contrario, el tratado no impide el que se evite en México la corrupción, no hay nada que tenga que ver con proteger a empresas que abusan de los consumidores , apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina de ayer subrayó la importancia de informar a la población, decirle a la gente que tenga confianza, que es para salvar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que no se padezca de apagones y tarifas altas, para que se proteja la economía popular.

Con dureza reprochó que la actual reforma (la aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto) fue producto de una banda de malhechores, y ubicó en el grupo compacto –llamado así por Carlos Salinas de Gortari– a los propietarios de la cadena de tiendas Oxxo, que no pagan por la luz ni la mitad de lo que se cobra en un hogar promedio: era la oligarquía que dominaba y era colmada de privilegios .

Para aportar elementos a su crítica, calificó de vergonzosa la reunión –del lunes– entre los líderes empresariales Claudio X. González y Gustavo de Hoyos con los dirigentes de PAN, PRI y PRD, son lo mismo ; la fotografía en la que se les ve sonrientes es histórica, fuera máscaras , expuso.

Hoy día lo que prevalece es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario. Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores, tomaron el gobierno y entonces modificaron la Constitución, modificaron las leyes para poder saquear con visos de legalidad, es un pacto de corrupción generalizado.