Fueron muchos años de esfuerzo y sacrificio, trabajo y perseverancia, lo que también tuvo algu-nos estragos. Ya llevo más de 15 años en el alto rendimiento y el cuerpo me estaba pidiendo un poco de descanso, de recuperación y rehabilitación , comentó Orozco –quien al igual que Agúndez después de Tokio–, fue sometida a una cirugía de hombro izquierdo, pero meses antes de los Olímpicos, a los que llegó tras varios meses de rehabilitación, terapia e infiltraciones.

“Fue un proceso de cinco años en los que trabajamos muy duro. Lo creamos desde cero, yo tanto en la parte individual, porque me regresé de la Ciudad de México a Guadalajara, como en la de sincronizados, que nos juntamos Gabi y yo; ella en La Paz, así que nos turnábamos para viajar”, recordó Alejandra, la clavadista que ganó su primera medalla a los 15 años de edad.

Ayer fue el primer día que me metí a la alberca; buscamos llegar a las Series Mundiales y ya estamos pensando en la siguiente presea juntas , dijo Orozco, ganadora de dos bronces olímpicos en la plataforma de Londres 2012 con Paola Espinosa y con Agúndez en Tokio 2020.

Previo a los Juegos, recordó Orozco, también sufrió una lesión en la muñeca derecha, aunque a la hora de la competencia “ni me acordé, sólo pensaba en que ya estaba ahí, en que habían pasado muchos años y que quería lograr mi objetivo. Y bueno, ya que se consiguió, aprovechamos el descanso para aliviar el cuerpo y ordenar todo. Se hizo la cirugía y hace un mes empecé con mi terapia de movilidad.

Eso me da confianza, me da mucha fe y mucha motivación para poder llegar a mis cuarta justa veraniega dentro de tres años. Ya están a la vuelta de la esquina, no hay tiempo qué perder , anotó la jalisciense.

Agúndez, también en plena rehabilitación tras su cirugía de hombro, compartió que estoy muy motivada con el siguiente objetivo; queremos seguir trabajando juntas y dándole estas alegrías a México. Este año de buenos resultados, el reconocimiento sería la cereza del pastel , afirmó.

Debido a la actual situación de abandono de la Federación Mexicana de Natación, ambas clavadistas fueron propuestas al Premio Nacional del Deporte 2021 por la Federación Mexicana de Badminton, juntas en la modalidad de equipos, y Alejandra Orozco también en el rubro de Trayectoria. En lo que toca a los reconocimientos estatales, cada una es respaldada por sus respectivas asociaciones de Jalisco y Baja California Sur.