“M

añana voy a La Jornada para platicar contigo.” Mirando hacia los jardines donde Maximiliano y Carlota se amaron, Josetxo musitó con un dejo cubano: No cojas lucha, tocayo. Ya no estoy ahí .

No le creí. Pero ya en el edificio, advertí que no había polis, y tampoco las chicas de la recepción. Pulsé el botón del elevador. Nada. No funcionaba. En las escaleras, pegué un grito con desolación: ¡¿Hay alguien!?! Ídem, nada. Me dije: Josetxo tenía razón.

Durante 25 años mantuve el hábito de platicar con él mientras cerraba la edición, a razón de cuatro o cinco encuentros anuales. Momentos en los que, sin darnos cuenta, se fue dando una suerte de etapa superior a la del mero cuatismo o amistad: el compadrazgo.

Vasco de fina y dura madera, Josetxo había llegado a México en 1978, asqueado del hipócrita contubernio entre Franco y la tricentenaria dinastía de los Borbones, junto con comunistas vegetarianos y socialdemócratas de utilería (Pactos de la Moncloa, 1977). Así, con 28 años apenas, constató el lado mestizo, nacionalista y luminoso de la hospitalidad que encontraron los refugiados de todas las Españas , desde los tiempos de la primera independencia.

(Adenda. Curioso nacionalismo el mexicano, abierto al mundo y generoso con los pueblos caídos en desgracia. ¿Cómo entender, entonces, a los imbéciles ilustrados que han retomado las ofensas contra el país de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) –el exitoso Vargas Llosa de hace 100 años– y el supuesto odio de México contra lo español ? Fácil: figuran en la nómina de Iberdrola, Repsol y otras corporaciones neoantropófagas de la civilización .

Josetxo empezó a trabajar en el unomásuno, matutino que a finales de 1977, bajo la dirección de Manuel Becerra Acosta, hacedor de periodistas, y Carlos Payán en la vicedirección, cambió radicalmente la forma de hacer periodismo en el país. Y en 1984 se incorporó a La Jornada, fundada por Payán junto con un colectivo de reporteros, investigadores y cronistas de excelencia.