Ayer fue el último en intervenir durante la sesión de la comisión que preside el periodista Carlos Ortiz Tejeda (Morena). Ahí, el cantante consideró que la cultura debe enfocarse en lo que deja dinero, porque hay muchas cosas que le ponemos mucha atención y no tienen la importancia suficiente .

Flores, quien siempre viste de tejana negra e interpreta canciones con títulos como Me gustan las viejas buenas, relató este martes en la reunión para instalar la comisión: “Yo iba a ser candidato a gobernador de Zacatecas, (pero) tomé la decisión de apoyar a mi compadre. Yo traía 17 puntos para candidato a gobernador y el gobernador ganó con 10. Solamente con 35 eventos que hicimos en el estado.

Hace dos semanas, en la reunión plenaria de Morena en la que se decidió la presidencia de la comisión, afirmó que él gana más que familiares suyos con estudios de doctorado.

En su particular visión monetaria de la cultura, ayer presentó como ejemplo que en septiembre Los Bukis “llenaron el estadio tres días consecutivos, con 70 mil gentes diario, ¡algo histórico! Están haciendo una gira en Estados Unidos en estadios, no de congalitos, no de lugares chiquitos”.

Y ya encarrilado, se presumió como modelo para cambiar la manera de pensar de los jóvenes, los cholos, que hemos cambiado a muchos jóvenes en su manera de vestir y de ser por un sombrero. Que los fans de nosotros (creen) que la cultura es muy importante, porque hace hasta gobernadores .