Aunque las autoridades federales no emitieron un compromiso para no difundir este tipo de material, detalló que es importante la información que se obtuvo y ya es pública, hay datos valiosísimos que pueden ayudar a la investigación, ahí el tema es cómo lo manejamos, cómo cuidamos el tema entre qué es público y no es público. Eso es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno; pedimos que evaluemos de manera conjunta qué se hace público y qué no .

Afirmó que en el encuentro se pudieron limar varias asperezas y salimos bien de la reunión .

El subsecretario les informó que gestionará una nueva reunión entre los padres de los normalistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la cual aún no hay fecha tentativa.