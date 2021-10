Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede se modificada en su punto toral, que es devolver al Estado la rectoría sobre la producción y distribución de la electricidad, sostuvo el senador César Cravioto (Morena), en respuesta a lo expresado en días pasados por su coordinador, Ricardo Monreal, en relación a que meterán mano en el Senado a la iniciativa del Ejecutivo federal.

Entrevistado luego de dar a conocer junto con otros legisladores de Morena que la bancada defenderá el proyecto presidencial mediante una amplia campaña en medios informativos y redes sociales, Cravioto precisó que está de acuerdo en que la reforma eléctrica pueda enriquecerse, en aras de lograr la mayoría calificada, pero sin tocar su esencia.

No puede haber cambios en temas fundamentales, como el control del servicio por el Estado, sujetar a la ley a las empresas privadas que generan energía y gozan de privilegios indebidos, como no pagar lo que corresponde por el uso de la red, subrayó.