on más del 70 por ciento de la población adulta vacunada con esquema completo, porcentaje que algunos analistas consideran el umbral de la inmunidad de rebaño , ha vuelto la actividad económica a cobrar fuerza progresivamente. Se refleja en la creación de empleos formales. El país está a 16 mil 617 plazas de alcanzar su nivel prepandemia, toda vez que en septiembre aumentó el registro a 20 millones 594 mil 919 puestos de trabajo, informa el Instituto Mexicano del Seguro Social. En febrero del año pasado se tenían registrados 20 millones 613 mil 536 trabajadores. También el dinamismo económico se advierte en las ventas de supermercados y tiendas departamentales. En septiembre, las ventas en términos nominales, tiendas Iguales, considerando todas aquellas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 10.1 por ciento. Las acumuladas al noveno mes de 2021 ascendieron a $ 915 mil 700 millones de pesos, es decir, ya están cerca de alcanzar un billón. En esta cifra no están incluidas las de la mayor cadena de supermercados, Walmart, que ya no forma parte de la Antad. Muchas familias hacen su compras en los tianguis, pero el Inegi nos debe el dato de sus resultados; en cambio, sí reporta las ventas de automóviles nuevos, dato que interesa a un sector más reducido de consumidores.

Paro en Dos Bocas

Trabajadores de la constructora ICA (Ingenieros Civiles Asociados) realizaron ayer un paro de labores en la refinería Dos Bocas de Pemex, en Tabasco. Al parecer, no tiene motivaciones políticas. Simplemente quieren mayores salarios y mejores prestaciones. El internauta LinoZentella (@linozentella_) twitteó a la 1:21 pm: No hay acuerdos hasta el momento con los trabajadores de ICA en la nueva refinería Dos Bocas, Paraíso, continúa el paro. Zas . En reciente visita a la obra, el presidente Lopez Obrador anunció que será inaugurada el primeo de junio de 2022. “(Rocío Nahle) ha hecho el compromiso de que el primero de junio de 2022 vamos a inaugurar esta nueva refinería’, dijo. Urge que el contratista se arregle con su gente.

