▲ El líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisó una inusual exhibición de sistemas de armas y prometió desarrollar unas fuerzas armadas invencibles , tras acusar a Estados Unidos de crear tensiones y de no tomar medidas para demostrar que no tiene intenciones hostiles hacia su país, reportó la prensa estatal ayer. En un aparente intento por crear una división entre Washington y Seúl, Kim también señaló que su objetivo de reforzar sus fuerzas armadas no va en contra de Corea del Sur y que no debería haber otra guerra entre los pueblos coreanos. Kim pronunció su discurso el lunes en el acto de celebración por el 76 aniversario del Partido de los Trabajadores. En la imagen, el líder de Corea del Norte aparece en pantalla de televisión que transmite noticias en una estación de tren de Seúl. Foto Ap