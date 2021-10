Alejandro Alegría, Fabiola Martínez y Roberto Garduño

No habrá desabasto de gas licuado de petróleo (LP) tras las protestas de los comisionistas –encargados de suministrar el combustible en los hogares–, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario descartó que las manifestaciones de gaseros pasen a mayores , pues ya se tiene establecido el mecanismo de Gas Bienestar. Lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto , dijo.

Hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente en general. O sea, estamos enfrentando a la corrupción de arriba para abajo , apuntó.

El presidente López Obrador comentó que su administración ya está atendiendo a los inconformes. El pasado lunes, la Secretaría de Energía (Sener) recibió al gremio gasero nacional, que agrupa a los comisionistas, pero no se alcanzaron acuerdos y comenzaron un paro de actividades.