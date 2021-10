Angélica Enciso L

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. 16

Los 31 científicos investigados por la FGR son incapaces de incurrir en cualquiera de las acciones de que se les acusa, ya será cosa de probar que las incriminaciones tienen algún sustento, mientras tanto en este país tenemos la presunción de inocencia , sostuvo César Domínguez, director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

Agregó que son noticias nefastas las que hay sobre de este grupo de personas a los cuales respeto muchísimo, a varios de ellos los conozco muy bien . Sostuvo que los científicos son fundamentales para el desarrollo de un país y hasta hace un tiempo el Ejército y los científicos eran quienes tenían la mejor visión del público, no tenemos que acabar con eso. En realidad tenemos que fomentar su papel . El gremio tiene un papel fundamental en el desarrollo del país, agregó durante la presentación virtual de la Semana Nacional del Conocimiento 2021.

Debe cuidarse imagen