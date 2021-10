La comisión plantea precisiones para que, sin afectar la recaudación, no se aprueben medidas que puedan alegarse como de terrorismo fiscal ni sanciones a los jóvenes que a partir de los 18 años serán obligados a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aun cuando no tengan empleo ni actividad económica.

La comisión analiza que la decisión de que los jóvenes se den de alta en el RFC sea opcional, no genere un nuevo registro de población y no sea sancionable. Al respecto, López Padilla también solicitó que no sea otro listado poblacional, y no se obligue a este sector a presentar sus declaraciones fiscales ni se les penalice cuando no tengan una actividad económica.

Durante la reunión de trabajo, Guillermo Dillon, de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, dio la bienvenida al régimen de confianza, pero indicó que no está definido el formato por el cual las empresas deberán presentar su declaración.

Explicó que el nuevo modelo permitirá simplificar el pago de impuestos al aplicar una tasa fija sobre ventas y no en utilidades, a las que tengan negocios de hasta 3.5 millones de pesos al año. La información sobre el pago estará precargada, pero al no quedar expreso el formato en la iniciativa ahí es donde se atora la carreta .

A su vez, los productores de bebidas alcohólicas insistieron en su propuesta de modernizar el pago del IEPS al sector con objeto de que el gravamen se pague de acuerdo con el porcentaje de alcohol y no sobre el valor de sus productos.