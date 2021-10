Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. 12

El reordenamiento del padrón de afiliados de Morena, que comenzó desde el mes pasado, avanza en medio de una disputa por el control de este proceso.

Los estatutos establecen que la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido es la que debe encabezar este proceso, indicó su titular Xóchitl Zagal; no obstante, explicó que hubo un intento por otorgar facultades no establecidas en las normas internas a Alejandro Peña, senador suplente de Gabriel García, ex coordinador nacional de los superdelegados y con quien ha trabajado de manera cercana.

El CEN remitió al Consejo Nacional una propuesta para nombrar a Peña como delegado especial para tareas de conformación de comités, afiliación y credencialización de ese partido, lo que le daría la facultad de administración y resguardo de dicha información.

Dicho nombramiento no fue aprobado por falta de quórum en la sesión programada el domingo 3 de octubre y no alcanzó los requisitos de validez.