Enrique Méndez y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. 6

Representantes del PRI y de Morena censuraron la aparición pública en un restaurante de lujo del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, sobre quien pesa un proceso judicial por presuntos actos de corrupción, aunque goza de libertad condicional.

La dirigencia del PRI y su bancada en la Cámara de Diputados exigieron que la FGR dé una explicación de la situación jurídica y del estado del arraigo que tiene el ex funcionario.

No fue prudente, no estuvo bien que Lozoya haya cenado en un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec, dijo el coordinador priísta en San Lázaro, Rubén Moreira.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del tricolor y diputado, resaltó que no hay respuesta clara ni resultados, ni una posición firme por parte del gobierno federal en la indagatoria contra el ex director de Pemex. Cuestionó que mientras a algunos personajes no se les aplica la ley, se indague a los opositores.