Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la aparición de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en un restaurante de lujo es legal, pero inmoral, imprudente, indignante, una provocación.

Sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar el estado del caso, aunque al mismo tiempo reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero. Espero que le alcance el tiempo, y que todo esto se aclare y se haga justicia , señaló.

En cuanto a la percepción en ciertos sectores de la opinión pública de que hay un tratamiento diferenciado ante la justicia (por un lado personas acusadas de corrupción en restaurantes y, a la vez, persecución a científicos), advirtió que si bien en su gobierno no hay venganzas, tampoco se permiten los privilegios de quienes se sienten integrantes de castas divinas.

Soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se aplique la ley por parejo. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. No porque yo soy científico tengo derecho a robar. No, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea, y que haya justicia , comentó.

Cuando se le preguntó su opinión sobre las imágenes difundidas el fin de semana, donde el ex director de Pemex (con arraigo y acusado de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita), departe cómodamente, López Obrador respondió: