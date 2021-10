Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 12 de octubre de 2021, p. 2

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), descartó que la relación bilateral México-Estados Unidos se vea afectada por la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisó que las empresas privadas que en México perciban que sus intereses son afectados por una disposición del gobierno, que le sea desfavorable, que modifique reglas o contratos vigentes, tienen en el T-MEC un camino legal para hacer valer sus derechos.

Si esto hubiese ocurrido sin que tuviéramos el tratado, pues seguramente podría a llegar ser un gran tema bilateral, hoy no lo es, ¿por qué no lo es?, porque hay conductos, hay procedimientos, que si tú tienes una diferencia lo puedas defender y si ganas porque te afectaron indebidamente, pues te vamos a tener que reponer o reparar el daño que se te haya hecho, y si no, pues tú vas a tener que acatar la discusión en sus términos, entonces la ventaja de tener tratado yo no lo veo como riesgo, sino al revés, tenemos un camino, un espacio, un procedimiento claro para resolver cualquier controversia con cualquier empresa .