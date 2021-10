E

s de esperarse que no termine en una llamarada de TikTok el talante acusatorio que ha asumido el gobernador entrante de Nuevo León, Samuel García, sobre su siniestro antecesor Jaime Rodríguez Calderón, aspiracionalmente autodenominado El Bronco.

García ha acusado en conferencia de prensa a un pelado corriente que anda cobrando, a presunto nombre del nuevo gobernador, la cuota de 2 millones de pesos “que siempre había cobrado El Bronco” (https://bit.ly/3FNbxfk).

También dijo que hay un sinnúmero de comercios sujetos a extorsión durante la anterior administración, porque del tamaño del sapo era la pedrada: un restaurante de primer nivel, siempre lleno, eran 200, 300 mensuales; una fondita, un bar tranquilón, moderado, modesto, 50, 100 (se entiende que habla de cientos de miles de pesos). Había toda una red de cobro de piso, salieron más malandros los del gobierno que los mismos malitos .

El Bronco, sus familiares y cercanos, mencionados por Samuel García, se han deslindado declarativamente de las acusaciones. Falta ver si el nuevo gobernador, producto de frivolidades internéticas, como en su momento El Bronco, no deriva todo hacia alguna salida o arreglo al estilo fosfo fosfo y da una muestra de firmeza en cuanto al castigo a la corrupción, que sigue galopando en falsos caballos broncos, pero también lo podría hacer en mocasines juveniles o zapatillas de ensueño.

Ayer cerró en primera temporada el episodio gastronómico y fotográfico que protagonizaron la columnista Lourdes Mendoza y el presunto delincuente Emilio Lozoya Austin, con el fiscal Gertz (calmoso en lo que no le importa personalmente) como responsable indirecto tras bambalinas.

Ella detalló la manera en que llegó al restaurante Hunan y narró las peripecias que en alrededor de un minuto le permitieron tomar las gráficas que mostraban al ex director de Pemex en plácida convivencia en el oriental comedero de lujo; a su vez, la Fiscalía General de la República confirmó que Lozoya no está sujeto a arraigo domiciliario (aunque no explicó que tal falta fue propiciada por la propia FGR) y, por tanto, puede moverse libremente en la Ciudad de México, laxamente supervisado mediante un brazalete electrónico (laxa, tal vigilancia, como lo muestra que primero se haya enterado una periodista de la cena en el Hunan que la morosa Fiscalía).